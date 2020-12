Quando Rondo se fait insulter par Lil Reese

Les rappeurs de Chicago ne lâchent rien.

L'étau se resserre autour de Quando Rondo, jugé coupable par les proches de King Von du décès du rappeur de Chicago et chaque jour la pression monte d'un cran. Alors que l'oncle de Von a déjà annoncé que Rondo ne serait plus jamais tranquille et que 600Breezy s'est pavané dans la ville natale de Rondo, c'est cette fois au tour de Lil Reese d'en remettre une couche. Lui, il a été plus direct, il l'a carrément insulté parce que le rappeur de Savannah en Géorgie l'a bloqué. Et dans un post sur Twitter supprimé depuis, il l'a traite d'une "petite s*lope effrayée" montrant que Quand l'avait bloqué sur Instagram.

Mais, évidemment, Akademiks a fait une capture d'écran.

Les problèmes entre Quando Rondo et Lil Reese n'ont pas commencé avec la mort de King Von. Au cours de l'été, le rappeur de Chicago avait déjà pris Rondo pour cible et avait commencé à lui mettre la pression, a priori pour une histoire de chiffres de vente.

"Je ne vais pas vous mentir. Si j'attrape à nouveau Quando Rondo, je veux voir ce qu'il a dans le bide. Je vais battre ce petit garçon."

Evidemment, la mort de King Von, originaire de Chicago comme Lil Reese, ne va certainement pas améliorer les relations entre les deux artistes. Mais les proches de Von ne semble pas décidés à laisser Rondo tranquille quand bien même il a été mis hors de cause par la justice dans la fusillade qui a coûté la vie au jeune rappeur. Au contraire, ils restent sur son dos et multiplient les provocations. Il serait peut-être bon que tout le monde se calme afin d'éviter un nouveau mort...