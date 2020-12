Booba frappe dans le tas : Kaaris, Rohff, Barack Adama, Ikbal et Sinik en prennent pour leur grade

Le Duc est sur le sentier de la guerre !

Alors qu'il vient de fêter ses 44 ans, Booba était resté plutôt calme dans tous les clashs qu'il a actuellement sur le feu, laissant la place à Rohff qui, lui, ne s'est pas privé de lui balancer des scuds. Il fallait s'en douter, la patience du Duc n'a qu'un temps. Il a repris son offensive et dégainé son compte Instagram. Comme il a été "calme" un certain temps, il a envoyé du lourd et a frappé tout azimut : Kaaris, Rohff, Barack Adama, Ikbal, Sinik et Fred de Skyrock ont tout été ridiculisés par le Duc dans sa story Instagram.

Franchement, on ne sait pas si B2O passe son temps sur Instagram, s'il a une équipeé dédiée à ses clashs ou si les rat-pis lui envoient montages et vidéos, mais il faut admettre qu'il ne rate pas grand-chose. Et comme il avait été presque calme le temps de son anniversaire, il a mis les bouchées doubles et tout le monde en a pris pour son grade puisque seuls La Fouine et Gims sont épargnés, mais pour combient de temps ?

C'est Rohff qui prend le plus cher, évidemment. C'est à la fois le clash le plus ancien et le plus chaud.

Il a vu qu'un leak d'un son entre Housni et Dadju est apparu sur Internet. Et comme il a jugé ça "ignoble", il a demandé au rappeur du 9.4. de vite enlever les liens. Et pour étayer son jugement, il a aussi posté des captures d'écran de réactions d'internautes qui, vous l'aurez deviné, trouvent tous le son très mauvais.

Une conclusion qui se passe de commentaires. Ensuite, il s'est attaqué à Sinik et aux résultats de son dernier album, "8eme Art" qu'il a rapproché des chiffres de vente d'un des projets solos de Barack Adama.

Pour mémoire, "Carton rouge" est un morceau qui aurait dû sortir alors que le clash entre Sinik et Booba débutait. Mals'1 avait balancé le diss track "Carton jaune" auquel le duc avait répondu par "Carton rose". "Carton rouge" aurait logiquement dû être la suite mais le rappeur des Ulis avait préféré lâcher l'affaire...

Mais comme une vanne sur Barack Adama ne suffisait pas, il a aussi profité de l'annonce de la reformation de la Sexion d'Assaut pour se moquer de ses choix vestimentaires en parlant de son "ensemble Saint-Maclou", celui qui l'arbore sur une des photos du groupe.

Pour la forme, il en a aussi mis une à Ikbal, un des jeunes frères de Rohff, qui a longtemps été membre de TLF, montrant qu'une fois encore Rohff avait fait n'importe quoi et gâcher la carrière de son frère.

Et pour la forme, il a tourné en ridicule Fred Musa et Kaaris avec des vidéos qui ne les mettent pas du tout à l'honneur...

Booba était très très chaud et il a remis le feu sur plusieurs dossiers. On attend la suite et les réactions des uns et des autres.