Action Bronson : son incroyable transformation physique !

Bam Bam s'est pris en main.

Le confinement n'a pas fait du mal à tout le monde. Action Bronson qui avait été diagnostiqué en obésité morbide en a profité pour prendre sa santé en main. Et le résultat est frappant, il a perdu près de 60 kilos !

Comme beaucoup d'entre nous, Bam Bam s'est retrouvé tout d'un coup avec énormément de temps : pas de voyages, pas de tournées, pas de concerts, pas d'émissions. Il l'a utilisé pour se remettre en forme. Il a fait attention à ce qu'il mangeait et a fait beaucoup de sport. Dans une vidéo portant sur les hommes et leur santé, le rappeur new-yorkais a fait le point sur sa transformation physique :

"C'est un voyage qui a commencé il y a bien longtemps. A mon maximum, je faisais près de 180 kg. Je suis né lourd, j'étais un enfant lourd, j'attendais cette transformation depuis longtemps."

Amoureux de bouffe et animateur d'une émission de cuisine, " Fuck, That's Delicious", il a aussi été rattrapé par le rythme d'un artiste en tournée et a avoué qu'il avait longtemps lutté contre la taille des portions qu'il ingurgitait. Mais à un moment, il fallait faire quelque chose car les maladies devenaient de plus en plus nombreuses et graves : prédiabète, eczéma, asthme, "toutes sortes de trucs stupides". Le rappeur savait que c'était de sa faute alors il a décidé d'y remédier, particulièrement depuis la naissance de son fils en 2019.

Alors, il a changé sa routine. Il se réveille tous les jours à 4h du matin, avale un mix de protéines et un vrai petit-déjeuner. Ensuite, il se rend dans une salle du New Jersey pour s'entraîner avec un coach.

S'il reste "plus intéressé par la nourriture que jamais", Action Bronson est devenu ce qu'il appelle un "mangeur ennuyeux" mais il s'est engagé à prendre soin de sa santé et il veut absolument s'y tenir, sachant très bien qu'il va se battre tout sa vie contre son poids.