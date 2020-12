Rohff compare Booba à 6ix9ine !

Et joyeux anniversaire bien sûr...

Hier, le 9 décembre, Booba fêtait ses 44 ans. Un anniversaire que n'a pas manqué Rohff et qu'il n'a pas oublié de souhaiter à son meilleur ennemi en le comparant tout simplement à la plus grosse balance du rap game mondiale : 6ix9ine.

C'est désormais un fait, Booba n'a plus l'apanage des montages Photoshop drôles. Rohff s'y est mis lui aussi. Et c'est de cette façon qu'il a tenu à souhaiter un "bon anniversaire" à son ennemi. Il a placé la tête du Duc sur le corps de 6ix9ine avec cheveux colorés et tout et tout. Le rendu est assez rigolo, jugez plutôt.

Le tout agrémenté d'un commentaire traitant de Booba de balance :

"On sait que t'es un snitch, tu trolles, tu provoques et envoies les gens aux hebz, #rappeurbfm"

Comme il était bien chaud en montage vidéo et qu'il maitrise sans doute de mieux en mieux les logiciels, ROH2F a aussi mis la tête du Duc sur le corps de Freddy Mercury. On pense que vous avez compris l'allusion, on ne va pas vous l'expliquer...

Mais, même si c'était son anniversaire et que sa story était plus consacrée à cet événement, Booba, dont le talent pour les montages fous n'est plus à prouver, en a quand même placé une pour le rappeur du 9.4. en lui demandant de sortir un son, histoire de mettre le clash dans les bacs et en musique, histoire aussi de se moquer de lui et de ses chiffres. Bon, il en a aussi profité pour rappeler que Rohff avait battu sa femme, tant qu'à faire, autant y aller franchement...

"C'est quand que tu sors un son grosse m*rde qu'on se tape des barres sur ta g*eule ?"

S'ils deviennent aussi chauds l'un que l'autre en montage vidéo, on n'a pas fini de voir des choses folles en story...