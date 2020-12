Rohff vs Booba : Roh2f appuie là où ça fait mal !

Le rappeur du 94 ne compte plus rien lâcher face au Duc.

Rohff et Booba se livrent un clash sans merci depuis des années. Mais depuis qu'Housni n'a plus l'épée de Damoclès de la justice au-dessus de sa tête et de ses agissements, il se déchaîne et laisse parler la rage qu'il a accumulée depuis des années. Souvent, il ne faisait que répondre à B2O qui semblait toujours avoir une longueur d'avance. Mais, depuis le bad buzz qu'il a eu avec ses propos sur la Vierge Marie, il semble que l'initiative a changé de camp. Rohff a trouvé une faille dans la défense du rappeur de 92I et s'acharne dessus. La preuve encore une fois avec sa récente story Instagram.

Dans cette dernière, ROH2F y fait feu tout azimut. Il envoie le clou du "Blasphèmebuzz" et lance le "Jeaneliessiahchallenge".

"Erk Elie, un vrai muslim n'insulte pas, ni Jésus, ni Marie, ni personne."

Et de demander si Booba est musulman que pour les ventes.

Mais ce n'est pas tout, ce serait trop simple. Il le traite aussi de menteur quant à son enfance et dévoile des photos de Booba à la plage, au ski et une photo de classe dont Rohff pense qu'elle provient d'une école privée. Vous ne pourrez pas l'entendre ici mais ces clichés sont accompagnés d'une chanson sur Pinocchio et une autre de la série du "Prince de Bel-Air" revenant sur le fait que son ennemi aurait fait du poney étant petit et est ensuite parti en échange scolaire aux Etats-Unis.

Ensuite, il met la tête de Booba dans une vidéo-montage que n'aurait pas reniée le Duc, grand adepte de ce type de méthodes drôles et efficaces.

Enfin, Rohff commente à sa façon la déclaration de Booba dans laquelle il explique qu'il va donner "Ultra" en priorité au jeune youtubeur qui fait le buzz en ce moment, Julien Beats.

"Wesh Peter Pan mais qu'est-ce que tu as avec les mineurs ? T'(as si peu de de force ? Tu descends de plus en plus dans les âges. Bientôt les maternelles, bellec."

Affaire à suivre, évidemment...