Aya Nakamura et la polémique des NMA : les explications

Aya Nakamura absente samedi pour la cérémonie des NMA, elle a ses raisons.

Les NRJ Music Awards 2020 se sont tenus samedi 5 décembre à la Seine Musicale. Comme chaque année, la cérémonie récompense les artistes français et internationaux qui ont marqué l'année.

Aya Nakamura était nommée dans la catégorie "Artiste Féminine de l'année" face à Wejdene, Louane, Amel Bent, Carla Bruni, Clara Luciani et Camelia Jordana. L'interprète de "Doudou" et "Plus Jamais" est partie victorieuse mais n'était pas présente pour la cérémonie, elle a donc adressé une vidéo de remerciement à ses fans. Un week-end tout en or pour Aya qui a également gagné le prix de "Révélation Internationale de l'année" à LOS40, une cérémonie musicale d'une radio espagnole et latino-américaine. Eux aussi, ont eu droit à leur vidéo de remerciements de la part de la chanteuse.

Seulement, beaucoup ne comprennent pas pourquoi la chanteuse n'a pas assister aux NMA et l'accusent de ne pas "avoir joué le jeu". L'explication est simple : en 2018, son prénom avait été écorchée à plusieurs reprises par Nikos Aliagas et des invités. Aya Nakamura, pas vraiment difficile comme prénom et nom de famille et pourtant, la "Jolie Nana" essuie les critiques et moqueries. En 2019, Kev Adams se moquait d'elle ouvertement dans un de ses spectacles en direct et avait même tweeté sa blague : "Kayaaakaaaanakanamura ! Son nom on dirait pas un sort dans Harry Potter ?"

A l'époque, Aya s'était exprimée à ce sujet sur son compte Instagram et avouait que ces erreurs sur son prénom à répétition n'étaient pas vraiment plaisantes.

Les raisons de celle qui a sorti son album en novembre dernier sont bien claires et elle continue malgré ça son ascension en France et à l'internationale.