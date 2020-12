Jim Jones : "Fuck Max B !"

Aucune réconciliation n'est possible.

Si vous espériez une réconciliation entre Jim Jones et Max B après avoir vu le Capo du Dipset et French Montana se rapprocher, oubliez tout de suite. Interrogé dans une émission de radio, le patron des Diplomats a eu une réponse sans équivoque à la question : est-ce que tu penses collaborer avec Max B à l'avenir : "Non, fuck Max B. Max B peut s*cer des b*tes, qu'il aille se faire f*utre !" La réponse est claire, nette et précise.

Jim Jones a même été plus loins en expliquant que c'était un non sujet et qu'il n'avait, mais alors, pas du tout envie d'en parler et qu'il n'y a aucune chance qu'une quelconque réconciliation ait lieu un jour

"Non, les gens ne parlent de ce sujet avec moi. Personne n'a rien à me dire sur ce sujet. De toute façon, je ne veux pas en entendre parler. Ce que tu ressens ou ce que tu penses, ça ne mettra pas la fin à l'affaire pour personne. Pas de Max dans ma conversation. Point."

Max B était signé sur le label Byrdgang de Jim Jones au milieu des années 2000 et affirme avoir participé à l'écriture du plus grand succès de Jones à ce jour, "We Fly High (Ballin)", ce que le Capo du Dipset a toujours contesté. Du coup, B a quitté le label en très mauvais termes en 2008 affirmant qu'il s'était escroqué. Il a quitté son propre label Gain Green et s'est rapproché de French Montana. En 2009, Max a été reconnu coupable pour son rôle dans un vol qualifié datant de 2006 dans lequel il y a eu homicide et il a été condamné à 75 ans de prison.