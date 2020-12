XXXTENTACION : son père demande la peine de mort pour les assassins de son fils

Et trouve que la justice ne vas pas assez vite.

Cela fait déjà deux ans que XXXTENTACION a été abattu à Deerfield Beach, en Floride et pourtant son meurtrier présumé n'a toujours pas été condamné alors même que les quatre suspects présumés impliqués dans le meurtre - Dedrick Williams, Michael Boatwright (le tireur présumé), Robert Allen et Trayvon Newsome - sont toujours derrière les barreaux. Une situation qui exaspère le père du rappeur qui explique sa famille ne peut pas refermer cette page et faire son deuil en paix. Et pour lui, ils méritent la mort et ne comprend pas pourquoi ça prend autant de temps.

Le père de X, Dwayne Onfroy, exige également des sanctions sévères pour les hommes qui ont tué son enfant, en particulier Boatwright. Il y a quelques jours, il a clairement déclaré qu'il demandait la peine de mort pour l'homme de 24 ans qui a été officiellement accusé du meurtre de X le 10 juillet 2018.

"Vous avez tous tué ce jeune homme, ce père, ce fils, ce frère, sans raison. Je dis cela sans méchanceté dans mon cœur. Je réclame la prison à vie sans libération conditionnelle pour les participants au vol et la peine de mort pour celui qui a tué mon fils de sang-froid, celui qui a appuyé sur la gâchette"

Avant son meurtre, X avait retiré une grosse somme d'argent dans le but d'acheter une moto. Il était suivi par une Dodge Journey de couleur sombre avec Williams, Allen, Boatwright et Newsome à son bord. Il a été attaqué à la sortie du magasin. Après une brève lutte, X a reçu plusieurs balles dans le cou. Bien qu'il ait été transporté d'urgence dans un hôpital local, il a finalement succombé à ses blessures.