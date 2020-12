Rohff sort l'artillerie lourde et enfonce Booba

Rohff a déjà répondu aux dernières piques du Duc, et cette fois il donne tout ce qu'il a.

C'est un des sujets les plus commentés du moment, depuis déjà plus d'un mois : le clash entre Booba et Rohff a repris de plus belle. Depuis les sorties de "GOAT" et "5G", les deux rappeurs ont relancé les hostilités de manière très offensive : révélation du casier judiciaire et du passé dépressif pour l'un, rumeurs sur l'homosexualité et accusations de blasphèmes pour l'autre, on peut dire que les angles d'attaque se sont diversifiés depuis "Wesh Morray", qui avait à l'époque déclenché la guerre. Après une énième attaque de Booba, Rohff a décidé de répondre en sortant la sulfateuse.

Ca n'est pas forcément son attaque la mieux construite, Housni a plutôt opté pour ratisser large. On a donc des photo-montages qui mettent Booba peu en valeur, mais aussi des révélations sur les sourcils de Booba et leur épilation (si si, on vous jure). Mais surtout, le rappeur du 94 insiste sur l'aspect religieux et communautaire de leur opposition : Booba ne serait pas un vrai croyant et il ne respecterait aucune religion (avec des citations à l'appui). De plus, il n'aurait aucune attache particulière avec l'Afrique, contrairement à Rohff.

On laisse le soin à chacun de décider si Housni a raison ou non. Ce qui est certain c'est que pour l'instant, pour un clash de rappeurs, ça manque un peu de musique des deux côtés, même si Booba devrait sortir son album "ULTRA" avant la fin de l'année. On attend donc évidemment sa réponse avec impatience.