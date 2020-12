Rohff détruit "Pompéi" et continue son offensive sur Booba !

Rohff ne lâche pas l'affaire.

Voilà un clash qui n'est pas prêt de se terminer... Depuis plus de dix ans, les deux plus grosses stars du rap FR, Booba et Rohff, cherchent la confrontation. Une embrouille qui a pris une nouvelle ampleur depuis quelques semaines avec Instagram en terrain de jeu. Cette fois, c'est bien ROH2F qui est le plus agressif et le plus persévérant dans ses piques envoyées sur les réseaux. Il a notamment tenu à clasher le Duc cette semaine aux côtés de Jean Messiha, à la suite d'une phase jugée "blasphématoire". Cette fois, le soldat du 94 a profité de la sortie de "Pompéi" pour en rajouter une couche.

Le morceau voit en effet Booba venir prêter main forte à JSX, nouvelle signature du label "Piraterie Music". Rohff a donc sorti une petite vanne comme il sait les faire à base de statues antiques un peu étranges. Mais il ne s'est pas arrêté là. Continuant à affubler Booba du surnom de Erk'Elie, il persiste à faire passer le rapper du 92 pour un homosexuel et un amateur de transsexuels, des rumeurs qui courent depuis longtemps désormais.

Rohff répond également aux attaques de Booba concernant ses faits de violences conjugales sur une de ses ex, en disant qu'il n'a jamais affirmé être parfait, qu'il assume complètement son passé et qu'il est fier de ne pas ressembler à Booba, et de "ne pas avoir besoin de blasphémer" pour faire le buzz avec ses sons. On aura très certainement de leurs nouvelles dans pas longtemps, avec cette fin d'année et ce projet du Duc qui arrivent...