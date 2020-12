6ix9ine : un de ses hommes de main condamnés à 54 mois de prison

Encore une victime de Snicht9ine...

6ix9ine n'est plus au coeur de l'actualité depuis l'échec de son album "Tattle Tales". Vu la faiblesse de ses chiffres, le rappeur aux cheveux colorés a préféré se retirer des réseaux sociaux et arrêter également de troller. Mais autour de lui, il y a toujours autant d'agitation. Hier, son ex le mettait en garde sur la façon dont il parle de sa fille, aujourd'hui, la justice enferme pour 54 mois celui qu'il avait chargé de tirer sur Chief Keef.

Kintea McKenzie aka Kooda B a donc été condamné à 54 mois de prison et trois ans de mise en liberté surveillée selon un journaliste de Complex. En 2019, Kooda B a plaidé coupable d'agression avec une arme. En 2018, il aurait participé à la fusillade dont Chief Keef était la cible devant l'hôtel W à Times Square. 6ix9ine a confirmé à la justice que Kooda B en était l'auteur après avoir aussi avoué qu'il lui avait donné 20 000 dollars pour le faire et 10 000 une fois que c'était fait. Heureusement, Chief Keef était sorti indemne de l'incident. Dans une lettre au tribunal, Kooda B a reconnu son rôle dans la fusillade et a fait amende honorable.

"Je suis prêt à assumer l'entière responsabilité de mes actes. J'ai fait un choix stupide, j'ai écouté quelqu'un avec beaucoup de succès et de renommée. Ce n'était pas ce qu'il fallait faire. Je pensais que c'était mon ami et j'étais content qu'il ait donné mon nom à une de ses chansons."

Lors de son procès, le procureur a aussi utilisé ses clips dans lesquels ils montrent clairement les signes de son appartenance au gang des Bloods. Lors de son arrestation, il risquait la prison à vie, finalement, 54 mois, c'est plutôt "bien payé". Le plus dur certainement est de s'être fait balancer, comme tant d'autres, par 6ix9ine qu'il pensait être son ami.