Booba et Rohff s'embrouillent sur le supposé suicide de Rohff

Le clash semble s'essouffler...

Alors que leur clash est reparti de plus belle, ni Rohff ni Booba ne semble avoir envie d'y mettre un terme. Si leurs stories sur Instagram ne sont plus entièrement consacrées à cette bagarre virtuelle, aucun des deux n'oublient d'y glisser un tacle à l'autre quand il poste...

Rohff a tout d'abord répondu à la divulgation de son casier et à sa prétendue tentative de suicide.

"Suicide t'a dit ? Donc un casier c'est un dossier médical ? Alors soit t'as plus de cartes et t'es obligé de mythonner sur Twitter soit tu prends tes fans pour des cons soit t'es un vrai mongole. Moi je pense les trois."

Evidemment, Booba a répondu, lui aussi dans une story. Il dit :

"On sait que tu es lâche, que tu frappes femmes et enfants et que tu es dépressif. Mais arrêtes l'automutilation, #sorsunson"

Et de balancer ensuite une photo d'un bras avec des cicatrices de coupures. Et pour qu'on soit bien certain qu'il s'agisse de celui de Rohff, il met la photo originale à la suite en expliquant :

"J'ai eu du mal à la trouver vu que tu les photoshop pour dissimuler ta schizophrénie, ça va bien se passer, stabilise frérot"

Booba insiste ensuite sur la violence supposée de Rohff envers les femmes. Bref, le clash s'essouffle un peu en termes d'imagination et les deux protagonistes semblent manquer de cartouches. A moins qu'ils ne refassent un stock afin de repartir de plus belle, avec des deux-là, il ne faut jurer de rien. Et c'est peut-être Booba qui la meilleure idée en demandant à ROH2F de sortir un son. Si ces deux poids lourds du rap français sortaient de la musique en même temps, ce serait quand même super intéressant. On se rappelle de quelques clashs célèbres, notamment aux Etats-Unis, qui se sont réglés dans les bacs ou sur disque à une époque où les réseaux sociaux n'existaient pas et cela donnerait une dimension supplémentaire à ce clash qui, pour l'instant, n'est que virtuel finalement.