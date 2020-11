6ix9ine se clashe avec le boxeur Gervonta Davis !

Tekashi s'embrouille avec le champion du monde de boxe Gervonta Davis !

6ix9ine est dans un mood beef ! Le rappeur s’est retrouvé dans le même club que le boxeur Gervonta Davis à Miami et, en totale confiance, il a décidé de le provoquer ! Evidemment, cela n'a pas plu au champion du monde. A deux doigts de lui sauter dessus, il l’a finalement insulté sur les réseaux sociaux par la suite !

Tekashi n’a peur de personne ! Après tous ses déboires judiciaires, il croit être invincible ! Se sentant pousser des ailes, il a décidé de se frotter à plus fort que lui. Sa target ? Le champion du monde de boxe Gervonta Davis. Rien que ça. Et c’est 6ix9ine qui a lancé les hostilités ! La scène a été filmée et fait le tour de réseaux sociaux en ce moment.

Un club, deux stars, un fight. Ça pourrait un titre de film, mais non ! Celui qui est le sujet d'un documentaire sur sa vie l’a rendu réel. L’ancien membre du gang des Nine Trey Bloods était à Miami dans la même boite de nuit que le boxeur. Le rappeur était avec sa fiancée, et a eu la merveilleuse idée de jeter des billets vers Gervonta Davis. Ce geste l’a bien évidemment agacé et il a voulu intervenir avant d’être stoppé rapidement. Aucun corps à corps n’a donc eu lieu. Mais il y a une suite ! Le champion du monde a répondu à sa manière en utilisant les réseaux sociaux. Il a qualifié Tekashi de "SnitchK". Il fait référence à son statut de pookie ! Rappelez-vous, il a balancé les noms des membres du gang des Bloods.

Pas certain que ça s’arrange entre les deux…