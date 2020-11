Lil Yase a été assassiné !

Décidément, la période est plus que noire pour le rap américain. Depuis le 6 novembre et l'assassinat de King Von suite à une bagarre, le rap américain voit tomber ses enfants comme des mouches. Dans la foulée, MO3, un rappeur de Dallas était assassiné puis Bossie Badazz et Benny The Butcher se faisait également tirer dessus. Aujourd'hui, le rap game pleure un nouveau mort, Lil Yase.

Lil Yase est un rappeur de la Bay Area et il a été abattu samedi 28 novembre, ajoutant un nom de plus à la liste déjà très fournie des rappeurs américains morts en 2020. Selon TMZ, le corps de Lil Yase, 25 ans (de son vrai nom Mark Antony Alexander), a été retrouvé dans la partie sud de la East Bay, une région qui englobe Oakland notamment. Alors qu'il était en studio avec des amis, il s'est absenté en leur disant qu'il reviendrait et il n'est jamais revenu... Malgré la nature de son rap qui trouvait sa source dans la rue, ses amis et ses associés auraient dit à TMZ que Lil Yase n'avait pas de beef en cours. Son dernier message Instagram, mis en ligne juste un jour avant sa disparition prématurée, peut contredire ces déclarations.

Lil Yase s'est fait un nom en 2016 lorsqu'il a été présenté dans un article de The Fader intitulé "Surviving The Last Days Of San Francisco Rap". Dans le papier, il détaille son intention de déménager à Los Angeles parce que la scène était plus importante. Il a notamment travaillé avec des artistes comme Sage The Gemini, Mozzy, Nef The Pharoah et Shoreline Mafia. Il devait aussi sortir un EP, "Everyday Is Friday !", dans les jours qui viennent.