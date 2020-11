Kodak Black : prêt à payer si Trump le sort de prison

Le rappeur fait une promesse.

Kodak Black ne supporte plus d'être derrière les barreaux. Même si cela ne l'empêche pas de sortir des albums ou de prendre parti durant les élections américaines en soutenant Donald Trump, il en a marre et veut sortir. Or, sa peine court jusqu'au 3 novembre 2022. Alors il vient de proposer de donner un million de dollars à une oeuvre de charité pendant un an si jamais le président le graciait.

On doute que cette tentative soit couronnée de succès mais Kodak Black refuse d'abandonner son projet d'obtenir de l'aide de la part du président Trump. Alors, le rappeur incarcéré a lancé un nouvel appel à Trump, qui est sur le point de quitter la présidence.

"Si le président me libère, je vais donner 1 million de dollars à des oeuvres de charité au cours de la première année de ma libération."

C'est le dernier appel de Kodak au président. En septembre, le rappeur du sud de la Floride a demandé à ses avocats de contacter Trump pour obtenir une remise de peine, invoquant une peine injuste et des abus de la part du personnel pénitentiaire. "Notre demande détaille pourquoi nous pensons que ce serait approprié dans sa situation", a déclaré l'avocat de Kodak, Bradford Cohen, à propos de la demande, à l'époque. "Le cas de Kodak est toujours à l'étude à Washington DC suite à nos plaintes contre le bureau fédéral des prisons de Miami et contre les services de l'US Marshall."

En avril déjà, Kodak avait demandé à rencontre personnellement Trump.

"Dites à Donald Trump de venir me voir, j'ai eu une idée géniale. J'ai pensé à quelque chose mais je l'ai rejeté car je pense que je suis fou parfois. Mais ça continue de me suivre ! Cela n'a rien a voir avec ma condamnation injustifiée. Venez me voir, j'ai eu mon masque corona."

Selon le Bureau fédéral des prisons, Kodak devrait être libéré le 3 novembre 2022, après avoir purgé trois ans et demi de prison pour des accusations de possessions d'armes à feu.