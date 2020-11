Boosie Badazz a donné un concert en chaise roulante !

Malgré une pandémie mondiale et le fait qu'il vient de se faire tirer dessus ce qui l'oblige à se déplacer en chaise roulante, Boosie Badazz a honoré un engagement qu'il avait pour Thanksgiving et a donné un concert sans bouger de son fauteuil.

Boosie est en effet apparu aux côtés de Renni Rucci pour une performance à Charleston, en Caroline du Sud, jeudi 26 novembre, et des publications sur les réseaux sociaux montrent que ce concert s'est passé sans problèmes. Dans un post, Boosie est filmé en train de fumer et de sourire alors que son équipe le pousse sur scène.

Une autre vidéo prise par quelqu'un présent dans le public et partagée par DJ Akademiks le montre sur scène en train de s'amuser même si on sent bien qu'il est limité par son état physique et qu'il ne peut pas se mettre debout. Mais même cloué à sa chaise, Boosie Badazz s'ambiance comme si tout allait bien, sans doute heureux de vivre un tel moment après s'être fait tirer dessus.