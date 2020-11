Koba LaD : trois mois de prison avec sursis pour son accident à Marseille

La justice a fait vite.

L'affaire a été rondement menée. La semaine dernière, Koba LaD provoquait un accident à Marseille alors qu'il roulait au volant d'une Porsche. Responsable, le rappeur du 9.1. avait alors fuit le théâtre de l'accrorchage devant les yeux médusés des passants. Mais, évidemment, un des témoins de la scène la reconnu et a été interrogé par la police. Mais c'est le rappeur lui-même qui a permis de boucler cette affaire rapidement car il a jugé plus sage de se présenter au commissariat dans les jours qui ont suivi l'accident. La justice l'a jugé dans la foulée et Koba a été condamné à trois mois de prison avec sursis. Même si la victime de ce carambolage n'a été que très légèrement blessée, le rappeur a quand même de la chance car son délit de fuite a été abondamment commenté par les médias et fortement relayé par les réseaux sociaux, il paraissait difficile que le rappeur s'en sorte sans problème.

Il faut dire que la fuite de Koba LaD a été filmée par plusieurs témoins et après une première tentative avortée par des gens sur place, il avait réussi à fausser compagnie à tout le monde et à fuir en courant le lieu de l'accident. Mais la justice s'est saisie du problème et a rendu ses conclusions avec rapidité.

C'est la Provence qui donne l'explication de cette sanction. Le rappeur de l'Essonne s'est finalement rendu mardi dans un commissariat marseillais avec de reconnaître les faits alors qu'une enquête avait été ouverte afin d'identifier le fuyard. Koba a donc été présenté vendredi à un juge lors d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), il a finalement été condamné à une peine de 3 mois de prison avec sursis, qui s’accompagnera de 140 heures de travaux d’intérêt général, ainsi que d’une suspension de permis de 4 mois. Le jeune rappeur devra également suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière, lui qui avait déjà eu un accident de la route au début de l’année.

