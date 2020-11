Booba - Rohff : tous les coups sont permis

On avait pourtant dit pas la famille...

Non content d'avoir dévoilé publiquement le casier judiciaire de Rohff, Booba a continué son offensive contre son meilleur ennemi en publiant un remix de son tube "DKR" fait par l'ex-femme de ROH2F il y a quelques années dont les paroles s'en prennent désormais au rappeur du 9.4. De son côté, Housni a rappelé que B2O avait couché avec une mineure, un transsexuel et qu'il faisait du cheval étant petit. Le combat continue, le public, lui, compte les points.

"DKR" est des titres récents de B2O qui a eu le plus de succès. Mais cette fois, c'est une femme qui est derrière le micro et qui se lâche totalement sur Rohff. C'est une ancienne petite-amie du rappeur (et aussi la mère de son premier enfant) qui se lâche dans un remix à hurler de rire non par ce qu'elle raconte mais parce qu'il fallait vraiment y penser. Si Booba mettait la créativité qu'il a sur les réseaux sociaux dans sa musique, il signerait l'album de l'année...

Maeva Anissa puisque c'est d'elle qu'il s'agit avait enregistré ce "clash" peu après sa rupture avec Rohff et n'a pas rencontré le succès, mais elle a eu au moins le mérite de faire rire le Duc...

Mais Rohff n'est pas décidé à se laisser faire. Dans sa story Instagram, il rappelle que B2O a couché avec une mineure, un transsexuel, reprends des déclarations de sa soeur, de son oncle, poste des photos de son ex-femme et appelle aussi le club équestre de Meudon (92) qui confirme de Elie Yaffa a bien fait partie du club quand il était petit. Il revient aussi sur son casier.

Bref, vous l'aurez compris, on est loin, très loin de voir la fin de cette histoire...