Koba Lad : un témoin l'a reconnu lors de sa fuite

Le rappeur aurait causé un accident à Marseille.

Rebondissement après l'accident que Koba LaD aurait eu à Marseille la semaine dernière et duquel il aurait fuit en courant. Aujourd'hui, un témoin affirme avoir reconnu le rappeur comme étant le conducteur de la Porsche responsable de l'accident.

Logiquement, si vous suivez un peu l'actualité du rap français, vous avez tous vu cette vidéo sur laquelle un chauffard qui ressemble à s'y méprendre à Koba LaD fuit en courant le lieu d'un accident de voiture et laisse une Porsche bleue en plein milieu de la route devant les yeux de passants médusés. Si jamais ce n'était pas le cas, vous pouvez la revoir ici :

Les doutes sur le fait que le conducteur soit Koba LaD sont quand même très légers. Outre la ressemblance physique frappante, le rappeur du 9.1. avait posté une photo de lui quelque temps avant sur Snapchat sur laquelle on le voyait aux côtés de cette voiture de luxe. Aujourd'hui, le doute se fait de plus en plus mince car selon France 3 qui cite une source policière, un témoin aurait reconnu Koba comme étant le conducteur de la voiture qui a causé l'accident dans les rues de Marseille. Cela renforce aussi les déclarations du quotidien marseillais La Provence qui affirmait que l'artiste était justement présent ce jour-là dans la cité phocéenne. Tous les faisceaux se tournent donc vers le rappeur du bâtiment 7.

France 3 précise aussi les conditions de l'accident. Une Porsche bleue aurait grillé un stop à l'angle des rues du Coq et de la Grande Armée avant de percuter une voiture dont la conductrice a été légèrement blessée. Le conducteur de la voiture de luxe a ensuite tenté de fuir une première fois mais a été retenu par des passants avant de trouver l'ouverture et de réussir à s'enfuir du lieu de l'accident. Or, toujours selon France 3, une personne présente sur place "aurait reconnu le rappeur Koba LaD" et la même source explique "le dossier est relativement nébuleux et pas aussi clair que les réseaux sociaux le prétendent".

Pour le moment, aucune déclaration n'a été faite du côté de Koba. On attend la suite de l'enquête pour savoir ce qui s'est réellement passé.