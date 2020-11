Rohff avertit Booba : "je vais te hanter, te terminer, te traumatiser"

Rohff met en garde Booba suite à ses propos sur Ninho !

Rohff a de nouveau répondu à Booba mais pour un pique qui ne lui été pourtant pas adressé cette fois-ci. Le Duc avait mis un carton jaune Ninho qui se revendiquait meilleur rappeur de France lors de son passage dans la "Boîte à questions" de Canal+. Et ça, Housni ne l’a pas accepté !

Nous assistons donc bien à un beef interminable ! Pire qu’une série Netflix avec 9 saisons ! On parle bien évidemment du conflit qui oppose Booba et Rohff ! C’est simple, tout est prétexte à s’insulter. Et depuis qu’il est sorti de prison, celui qui veut travailler avec Jul ne veut plus rien laisser passer !

Plus tôt cette semaine, Kopp a lancé les hostilités avec Ninho. Il a publié un extrait d’une interview où il affirme être le meilleur rappeur en France. Il avait ajouté en commentaire : "Hop hop hop on sort le jaune pour autoproclamation illégale en dehors de la surface de réparation". L'auteur du projet à succès "M.I.L.S. 3" n’avait pas rétorqué. Pas étonnant... Et en réalité il n’avait même pas besoin de répondre, Rohff l’a fait à sa place !

Sur sa story Instagram le rappeur du 94 a fait un montage de plusieurs gros titres de médias sur Booba qui clashe tout le rap game. L’auteur de "G.O.A.T" ajoute en commentaire : "C’est ton rêve d’être seul contre tous hein. Mais non tu es seul contre Hous! Tous te donne pas l’heure personnes te cala, moi j’ai 6 ans de clash sans répondre je vais te hanter, te terminer, te traumatiser, rien qu’avec des vérités j’lâcherai rien wallah tu as plus de dossier que tout l’game réuni, je vais m’éclater, tu verras je suis ta pire galère increvable, incorrigible, infernale, je m’en bat les coui**es de tout moi, j’ai tout traversé 1000 fois plus solide que toi t’es un jouet pour moi, j’t’ai démasqué comme dis ton oncle t’une escroquerie #rappeurbfm. Personne te cala et tu es ma muse désolé Anne, j’te prend ta poupée c’est mon jouet". On a atteint un point de non-retour ! Rohff est plus déterminé que jamais !

On attend la réponse de Booba maintenant ! Ça promet…