Offset soutien Cardi B dans son clash contre Wiz Khalifa

Le rappeur de Migos prend parti pour sa femme.

Depuis que le couple a failli divrocer, il semble que les choses se soient apaisées entre Cardi B et Offset et que les deux artistes vivent maintenant en harmonie. La preuve ? Offset vient de prendre parti dans le beef qui oppose sa femme à Wiz Khalifa.

L'attaque n'est frontale mais elle arrive quelque temps après les messages que Cardi B a adressé au rappeur de Pittsburgh. Le membre de Migos s'est aussi lancé sur Twitter en écrivant : "Les n*gros sont des p*tes". Cela peut paraître sibyllin et un peu abstrait mais on peut aussi considérer qu'il insulte purement et simplement Wiz. Surtout que ce message est arrivé moins de vingt minutes après que Cardi B ait exposé publiquement des DM que lui avait envoyés le rappeur de "Black & Yellow".