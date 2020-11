Booba tacle encore Rohff, Kaaris, Damso et Gims !

B20 s’acharne une nouvelle fois sur Rohff, Kaaris, Dems et Gims !

Booba vient de clasher une fois encore ses principaux rivaux. Il a, en quelque sorte, fait un prix de gros et mis tout le monde dans le même panier. Kaaris, Gims, Rohff et Damso ont été ciblés dans une vidéo pour le moins originale. Kopp a fait une sorte de montage ressortant des archives des rappeurs et n’a pas hésité à ajouter son commentaire à chaque fois.

Booba est lancé et ne s’arrêtera pas. Il semble que la machine à clash a clairement repris du service. Et il a décidé de terminer tous ses ennemis du rap game. Et plus le temps passe, plus il monte d’un cran. Si normalement il se focus sur une personne et attaque jusqu'à l'achever, cette fois-ci il a enchainé chaque target une à une. Il a fait ça sur ses réseaux sociaux. Sous forme de vidéo, le Duc a utilisé son arme secrète propre à lui : l’humour. De Kaaris, à Gims et Rohff, en passant par Damso... Personne n'est épargné.

On commence par Rohff. On sait que c’est très chaud en ce moment avec lui. Les provocations sont incessantes ! Et une nouvelle fois, celui qui va sortir son album prochainement, en a remis une couche. Il a publié un extrait vidéo de Housni qui lance : "Bon on va régler un petit litige là ? Alors comme ça je t’aurais déjà braqué mon frère ? Non mais c’est quoi c’est un film ?". Cette séquence s'enchaîne sur la voix de Patrick Sébastien qui dit : "Ah si tu pouvais fermer ta gu**le". Clair, net, concis.

On passe à Damso, son ancien poulain devenu ennemi depuis. On le voit dans une interview avec Fred Musa dans l'émission "Planète Rap" sur Skyrock. Quand on lui demande : "Ta séparation avec ton ancien producteur, avec Booba, est-ce que ça a été difficile ?", l’auteur de "M.I.L.S 3" répond : "Non… Pour moi… Enfin ça n’a jamais été…". Conséquence ? On est reparti sur du Patrick Sébastien et toujours avec la même phrase !

Au suivant maintenant... Et c’est au tour de Gims ! Celui qui va bientôt travailler avec Maes, a dévoilé une interview de l’artiste. Sauf qu’il n’avait pas ses lunettes. Une aubaine pour Kopp ! Il a trouvé l’occasion trop belle et l’a affiché aussi ! A-t-on besoin de vous préciser qu’il nous a remis du Patoche ?

Pour finir (parce que oui il y a bien une fin), il s’est attaqué à Kaaris ! L’extrait ne se trouve pas sur la vidéo, mais le principe reste le même ! Cette fois-ci il a livré un extrait de son altercation avec le rappeur à l’aéroport d’Orly le 1er aout 2018. Le but ? Se moquer de ses "performances".

On attend le prochain épisode maintenant… Et vu comment B2O est motivé, ça s’annonce chaud !