Megan Thee Stallion : son amitié avec Beyoncé, Jay-Z et Cardi B

La rappeuse de Houston parle d'eux avec des étoiles dans les yeux.

Dans un monde qui oppose les gens plutôt que de les rapprocher, Megan Thee Stallion sait qu'elle peut compter sur des amis sincères, Cardi B, Jay-Z et Beyoncé. Excusez du peu...

Si 2020 restera comme une année très particulière pour tout le monde, elle le sera plus particulièrement pour Megan Thee Stallion. Si elle s'est fait tirer dessus par Tory Lanez, elle a aussi sorti son premier album solo, s'est associée à des marques prestigieuses comme Revlon et Fashion Nova, mais sa plus grande victoire, c'est sans doute d'avoir obtenu deux numéros un du Billboard. L'un avec Beyoncé sur le remix de "Savage" et l'autre avec Cardi B pour "WAP".

Lors d'une conversation avec Entertainment Tonight, Megan a parlé de la façon de travailler avec les deux superstars ainsi que de sa forte amitié avec elles.

"Travailler avec Cardi et Beyoncé, c'était deux expériences totalement différentes. Beyoncé est l'OG. Comme elle est la norme, tu veux être comme elle. Tu veux grandir et devenir Beyoncé. On la regarde depuis notre enfance jusqu'à aujourd'hui et c'est quelqu'un de si 'haut de gamme'. Vous vous sentez bien uniquement en sachant que vous avez réussi à être dans la même pièce qu'elle, de respirer le même air. Cardi B est tellement géniale, tellement amusante. Nous sommes deux femmes avec de fortes personnalités et une grande confiance en nous tout en étant capables de coexister facilement l'une avce l'autre. Je la respecte vraiment. Je l'apprécie. Nous faisons les mêmes blagues et c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie vraiment d'avoir dans ma vie."

Elle a aussi raconté qu'elle était proche de Jay-Z, le mari de Beyoncé et que celui-ci lui envoyer des sms avec des idées et des choses inspirantes.

Megan Thee Stallion a beau être une femme forte, elle a des étoiles dans les yeux quand elle parle de tout ça !