Troy Ave pense que Jeezy aurait dû tuer Gucci Mane en direct !

Une incroyable déclaration après un Verzuz de paix.

Le Verzuz entre Jeezy et Gucci Mane a tellement fait parler et a obtenu des chiffres tellement énormes qu'il continue à faire parler. Troy Ave notamment qui pense que le Snowman aurait dû tuer LaFlare en direct et ainsi solder leurs comptes.

Troy Ave ne devrait peut-être pas parler comme ça car il a été arrêté en 2016 pour tentative de meurtre et possession illégale d'armes à la suite d'une fusillade après un concert de T.I. au Irving Plaza de New York... Son affaire est toujours en cours donc ses propos sont sans doute malvenus... Dans une story sur Instagram, il a déclaré que Jeezy aurait dû juste assassiner Gucci devant les 1,8 million de personnes qui s'étaient connectées pour regarder leur battle.

"Si tu as tué quelqu'un que j'aime et que nous nous retrouvons devant la caméra… Eh bien, je suppose que je te tuerai devant la caméra «#StreetsIsAMyth".