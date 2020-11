Booba clashe une nouvelle fois Damso !

B2O insulte Dems sur Instagram !

Kopp vient de s’en prendre à Damso sur les réseaux sociaux. Il relance donc les hostilités ! Le rappeur l’a insulté et traité de lâche.

Booba est très en forme en ce moment. Entre son clash avec Gims et la Sexion d’Assaut ou son conflit interminable avec Rohff… Il ne s’arrête plus ! Aujourd’hui il décidé de se mettre sur une "ancienne" target ! Celui qui a collaboré avec la chanteuse Louane est devenu la cible de l’auteur de "5G". Il avait eu le droit à quelques jours de répit, mais cela n’a pas duré. B2O a encore une fois tout donné sur Instagram, son outis de clash favori.

Booba a ressorti une interview de Damso avec Mouloud Achour dans l’émission Clique, sur Canal+. Cette dernière remonte à 2018. Il a relevé un passage où son rival parle de l’intelligence et de l’idiotie des personnes sur terre. Sauf que ça, le Duc n’a pas aimé !

A la question "C’est quoi quelqu’un de bête pour toi ?", Dems répond : "C’est quelqu’un qui refuse d’être intelligent. Car ça demande beaucoup d’énergie, de calme, de réflexion… ça demande trop de choses. Alors si tu fais pas tout ça, t’es bête pour moi, c’est un choix". Des dires plutôt cohérents. Il ajoute même : "Si t’es débile mentale, c’est pas ta faute. Mais si t’es bête, c’est ta faute, c’est ton choix".

En tout cas, ça n’est pas passé inaperçu auprès de Kopp. Il a décidé de l’insulter sur les réseaux pour faire passer son message. Ce qui est étonnant c’est qu’il ne se concentre pas sur les mots de Dems, mais plus sur la personne. Il commente sur sa story : "Il est où ce bouffon ?!". Il renchérit même en affirmant : "Être un lâche et une quiche, c’est un choix ?!". Trois insultes en deux phrases… Du grand Booba !

C’est pas fini puisque celui qui a cartonné avec son dernier titre écrit : "il est déjà dans son camping-car avec Anissa ?". Il fait référence au désir qu’a Damso de faire le tour du monde.

Mais on a compris le petit jeu du Duc. Il n’aime pas que Damso se fasse discret. Et c’est vrai que ces dernières semaines il n’est plus présent. Le problème est que ça risque de durer et on sait que Booba est sans limite quand il veut. Cela risque de chauffer encore…