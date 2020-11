Booba traite Rohff de "chèvre"

Maintenant que Rohff se sent libéré pour attaquer et répondre aux attaques de Booba, nul doute que cette histoire est très très loin d'être terminée et que l'on ne vit là qu'un épisode de plus d'un clash sans fin. Le Duc avait proposé un octogone à Kaaris pour en finir avec leur histoire mais pourquoi les deux rappeurs ne feraient pas la même chose ? Booba combat très bien, Rohff aussi, ce serait vraiment un match très intéressé et cela mettrait peut-être fin à cette guerre qui n'en finit pas...