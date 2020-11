Jeezy clashe 50 Cent et Freedie Gibbs qui lui répondent

Si Boosie Badazz dit que la mort de King Von a déclenché une guerre, les rappeurs américains sont finalement assez grands pour se mettre dans le pétrin tout seul. C'est ainsi qu'hier, Jeezy, qui va bientôt être opposé à Gucci Mane dans un Verzuz, a décidé de se faire deux ennemis de plus en sortant un diss track, "Therapy For My Soul" à l'encontre de Freddie Gibbs et 50 Cent. Evidemment, le retour de bâton a été violent car les deux rappeurs ne comptent pas se laisser insulter sans rien faire.

Il faut dire que Jeezy annonce la couleur avec le titre de son morceau : "Therapy For My Soul". Autrement dit, il lâche tout ce qu'il sur le coeur pour se nettoyer l'âme et quand on a des reproches à faire et qu'on se contient, cela fait souvent un bien fou de tout balancer une bonne fois pour toutes quitte à se faire des ennemis. C'est exactement ce qu'il a fait avec ce titre qui sert aussi à introduire son prochain album, "The Recession 2". Le Snowman y évoque beaucoup de problèmes auxquels il a été confronté durant sa carrière.

C'est ainsi qu'il revient sur les tensions qu'il a eu avec Freedie Gibbs, un temps signé sur son label mais qui est parti moins d'un an plus tard. Il en profite aussi pour égratigner 50 Cent.

Evidemment, Freedie Gibbs n'a pas laissé passer et il a répliqué illico mentionnant notamment le Verzuz qui va l'opposer à Gucci Mane.

Il a plus ou moins dit la même chose sur Instagram.

Il a aussi rappelé qu'il avait vu Jeezy se faire mettre à l'amende par la Black Mafia Family et a ressorti les dossiers.

Gibbs a enchaîné avec une vidéo de Jeezy dansant dans une épicerie sur sa chanson "Poppin '", en disant : "Je ne peux pas de beef avec ce n-gga. Tu as de la neige, tu as gagné."

Mais Jeezy s'est dit qu'un seul ennemi, ce n'était vraiment pas assez alors il s'est attaqué aussi au troll professionnel, Fifty.

“Since we talkin’ boss talk, let’s address the sucka shit/Grown man playin’ on Instagram, real sucka shit,” he raps. “Why the fuck this clown n-gga playin’ with my legacy/Solid in these streets, that’s some shit that you will never be/Talking ’bout power, but weak n-ggas do the most/In real life, n-gga you really borrow money from Ghost/All that lil’ boy shit, yeah it make it evident/Made millions in these streets, what the fuck is 50 Cent?”