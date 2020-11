Boosie Badazz : "la mort de King Von a déclenché une guerre"

Ces derniers jours, le rap américain croule sous les mauvaises nouvelles. King Von a été tué le 6 à la sortie d'un club. Quelques jours plus tard, un rappeur de Dallas, Mo3, proche de Boosie Badazz a été tué à Dallas. Ce dernier s'est lui-même fait tirer dessus puis cela a été au tour de Benny The Butcher. Pour Boosie Badazz, il n'y a pas de doute : la mort de King Von a déclenché une guerre.

C'est ce qu'il dit en substance dans une interview avec VladTV qui a été enregistrée avant qu'il ne se fasse lui-même tirer dessus le samedi 14 novembre. Comme Boosie l'a expliqué, plusieurs personnes ont essayé de l'amener au même club que King Von la nuit où il a été tué, mais il a refusé. Les deux rappeurs travaillaient ensemble et Von venait justement de terminer son couplet.

Et pourtant, le rappeur originaire de Bâton-Rouge pense qu'il aurait pu éviter le drame s'il s'était rendu sur place.

Et lorsqu'il a appris que Quando Rondo, qui est impliqué dans la bagarre qui a conduit à la mort de Von, "disait toujours de la m*rde en ligne", Boosie Badazz a fait une sombre prédiction :

"Dans les rues, tu dois te lever et faire ce que tu as à faire. C'est la seule façon d'obtenir le respect. Mais là, maintenant, c'est la guerre. Et je n'aime pas ça. Cela ne mène à rien d'autre que du sang et des peines de prison. Je n'aime pas voir ça".