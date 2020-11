Benny The Butcher est rentré chez lui

Après Mo3 et Bossie Badazz, Benny The Butcher est le troisième rappeur en quelques jours à se faire tirer dessus dans le Texas. Il a été touché à la jambe alors qu'une bande armée a voulu lui voler ses bijoux. Tout va mieux pour le rappeur de Griselda qui est rentré chez lui comme nous le montre son cousin Westside Gunn.

Moins de 48 heures après avoir reçu une balle dans la jambe sur le parking d'un Walmart de Houston lors d'une tentative de vol, le MC de Griselda a été filmé en train de clopiner vers un jet privé, béquilles à la main. La situation aurait pu être bien pire et franchement, Benny a de la chance d’être en vie.

Et rassurez-vous, il est bien arrivé et bien installé. Il a été pris en main par son cousin Westside Gunn qui a posté une image du rappeur posé dans un fauteuil avec sa sa jambe blessée sur un oreiller et un gros blunt à la main.

"En général, je ne publierais pas ça, mais Buzz est passé de l'hôpital à un jet privé pour fumer de la Butchers Breath avec moi. Allahu Akbar #theBUTCHER #GXFR #BSF #BUFFALOKIDS #BabsSon #GODSplan. #LÉGENDE."