Tory Lanez a offert une grosse d'argent à Megan Thee Stallion pour qu'elle se taise

Le rappeur a voulu acheter le silence de Meg après la fusillade.

Megan Thee Stallion a repris la parole sur la fusillade durant laquelle elle a été blessée par balles aux deux pieds. Elle a cette fois expliqué que Tory Lanez lui aurait proposé une très grosse d'argent pour acheter son silence après le drame.

Alors que la rappeuse de Houston se prépare à sortir son premier album studio, "Good News" le vendredi 20 novembre, elle a donné une grande interview au magazine GQ. Dans cet entretien, elle est revenue sur la soirée au cours de laquelle Tory Lanez lui a tiré dessus. Elle affirme notamment que le rappeur canadien lui a offert une grosse somme d'argent en échange de son silence.

Elle a aussi rappelé les circonstances du drame.

"Je n'ai jamais frappé personne. J'ai à peine dit quelque chose à l'homme qui m'a tiré dessus alors que je m'éloignais. J'étais littéralement à cinq minutes de chez moi."

Elle a ajouté que comprenant ce qu'il venait de faire, Tory Lanez lui a proposé, ainsi qu'à son amie, une très grosse somme d'argent afin qu'elles se taisent et ne parlent pas de l'incident.

"Là, j'ai vraiment eu peur. C'est comme dans les manifestations, la police tue tout le monde sans raison, j'ai ressenti la même chose. Et j'ai pensé : je ne peux pas croire qu'il pense que je puisse prendre l'argent alors qu'il vient de me tirer dessus."

Et pourtant, dans un premier temps, la rappeuse n'a rien dit et quand la police est arrivée sur les lieux, ils ont remarqué sur Megan saignait des pieds. Elle a alors simplement répondu qu'elle s'était coupée avant de revenir sur ses déclarations et accuser Tory Lanez d'être l'auteur des tirs qui l'ont blessée. Celui a d'ailleurs sorti un album pour revenir sur les accusations de la rappeuse et contester sa version des faits.