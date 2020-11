Benny The Butcher se fait tirer dessus à son tour !

Et toujours à Dallas !

Que se passe-t-il à Dallas ? Après la fusillade qui a coûté la vie au rappeur Mo3 et celle qui a envoyé Boosie Badazz à l'hôpital, c'est cette fois Benny The Butcher qui s'est fait tirer dessus dans la ville texane. Le rappeur de Griselda aurait été la victime d'une tentative de vol alors qu'il sortait d'un centre commercial.

Le département de police de Houston a déclaré que ses officiers enquêtaient après qu'au moins une personne a été abattue lors d'une tentative de vol dans un parking Walmart samedi après-midi (14 novembre). L'homme qui se serait fait tirer dessus serait Benny The Butcher.

Selon TMZ, le rappeur de Buffalo est assis dans sa voiture sur le parking d'un Walmart local de Houston quand il a été approché par cinq hommes dans un autre véhicule qui ont exigé les bijoux du rappeur et de son équipe. Comme ils ont refusé, les agresseurs ont tiré et Benny a été blessé à la jambe. Les suspects se sont alors enfuis. Benny The Butcher aurait lui aussi quitté les lieux avant que quelqu'un de son entourage n'appelle les autorités pour transporter le rappeur touché à la jambe. On ne connaît pas l'état de santé du rappeur de Griselda pour le moment et les suspects courent toujours.

Une période noire pour le rap américain

Le vendredi 6 novembre mourrait King Von abattu lors d'une bagarre à Atlanta. Quelques jours plus tard, c'est le rappeur Mo3 qui était tué à Dallas sur l'autoroute. Puis, quelques heures à peine après ce drame, un de ses proches, Boosie Badazz était blessé par un coup de feu à la jambe, et maintenant Benny The Butcher... Espérons que la situation se calme que l'on n'ait pas à déploré d'autres morts.