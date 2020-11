Booba sortira-t-il "Ultra" le même jour que Gims ?

Le Duc ne lâche pas le Maître.

Alors que Gims a annoncé que son album "Le Fléau" sortira finalement le 4 décembre en lieu et place du 6 décembre initialement prévu, Booba s'est déjà moqué de lui. On se demande même s'il ne serait pas prêt à refaire le coup de "5G" en sortant "Ultra" le même jour que le projet du rappeur de la Sexion d'Assaut.

Compte tenu de la situation sanitaire, Gims avait décidé de décaler la sortie de son album 100% rap, "Le fléau". S'il a continué à en assurer la promotion avec la mise en ligne de clips, le projet n'est pas sorti le 6 novembre comme prévu. Ce jour-là, Booba a envoyé le titre "5G" et a vu le report de Gims comme une volonté de ne pas l'affronter directement sur le terrain des chiffres.

Alors que le rappeur de la Sexion d'Assaut vient d'annoncer une nouvelle date pour la sortie du "Fléau", Booba peut-il, veut-il sortir son album "Ultra" le même jour ? Il ne faut jurer de rien. Surtout que le Duc a déjà recommencé à se moquer de Gims et de tous les avantages qu'il propose à ceux qui précommandent son prochain album. En effet, dans les différents packs, on peut avoir une dédicace, un vinyle, une vidéo personnalisée etc. Sans doute Gims fait-il ça pour se faire pardonner du décalage d'un mois de la sortie de son album. Le Duc y voit plutôt une tentative maladroite de "recruter" des gens pour faire un peu plus gonfler ses chiffres. Gims a-t-il réellement besoin de ça ? B2O le pense en tout cas...

"4 descendres. Tu aurais devrait rajouter un week-end all inclusive à la Donté avec Damba la farouche."

Outre l'attaque, ce qui laisse perplexe, c'est le "4descendres". On y voit comme une menace sous-jacente. Pas vous ?