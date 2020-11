King Von : Quando Rondo ne sera pas inquiété par la justice

Le rappeur et son crew plaident la "légitime défense"

King Von a été abattu le vendredi 6 novembre après une bagarre avec Quando Rondio et son équipe. Alors qu'il semble largement impliqué dans les événements qui ont conduit à la mort du rappeur de Chicago, l'artiste géorgien ne devrait pas être poursuivi par les autorités. L'arrestation de Timothy Leeks mettant fin à l'affaire pour la police.

C'est TMZ qui en dit un peu plus sur les circonstances qui ont conduit à la mort de King Von. D'après le média américain, Quando Rondo dormait dans un voiture quand la bagarre a éclaté. Des sources proches du Géorgien ont expliqué à TMZ que c'est Von et son crew qui sont venus créer des problèmes et que Rondo et son équipe ont réagi en "cas de légitime défense", que c'est le rappeur de Chicago qui était l'agresseur et que c'est lui qui était énervé et cherché Rondo.

Des images de l'extérieur du club montrent que Von a mis des coups de poing à des membres de l'équipe de Quando, même si ce dernier ne savait pas exactement ce qui se passait. L'un des membres de l'équipage de Quando a été arrêté pour meurtre, mais la police n'enquête pas sur le rappeur lui-même et considère actuellement l'affaire comme close.

Timothy Leeks, connu sous le nom de Lul Timm, a été arrêté le lendemain de la fusillade et accusé du meurtre de King Von. Johnny Harris, 21 ans, et Kevin Jones, 23 ans, ont aussi été inculpés de la fusillade. Jones a été accusé de voies de fait graves tandis que Harris a été accusé de possession d'une arme à feu.

Là encore, difficile de savoir exactement ce qu'il s'est passé. Si ce n'est qu'une fois encore, le rap américain a perdu un de ses plus grands espoirs.