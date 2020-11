Aya Nakamura revient sur son beef avec M Pokora

Aya Nakamura n'a pas mâché ses mots quand elle a appris la victoire de M Pokora aux MTV EMA. La chanteuse a exprimé sa déception via un tweet effacé depuis mais qui a bien sûr fait le tour du Net. Elle a été rapidement rejointe par Matt Houston qui a mis moins de gants pour critique le chanteur. En interview dans Le Parisien, Aya est revenue sur sa réaction.

Aya Nakamura est en pleine promotion de son album "Aya" et se serait sans doute bien passée d'une polémique. Alors, dans une interview dans les colonnes du Parisiens, la chanteuse est revenue sur ses propos concernant M Pokora et sa victoire lors de la cérémonie des MTV EMA. Et comme elle le dit dans le quotidien, elle a été "impulsive, très franche, très directe".

"Je ne me disais pas pourquoi il a gagné et pas moi ? J'ai juste posé une question en tant qu'auditrice et tout le monde a dit que je l'avais taclé. Les jeunes écoutent des stars qu'ils ne voient que très peu, c'est dommage. Mais jamais je ne me comparerai à Matt Pokora. On n'a pas le même public, ni la même direction musicale. Et puis j'aime bien sa chanson "Elle me contrôle". C'est important de dire ce que je pense, je ne veux pas avoir de regrets et de non-dits."