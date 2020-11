King Von : une vidéo fait surface

King Von serait à l'origine de la bagarre.

Le meurtre de King Von continue de faire l'actualité aux Etats-Unis. Le rappeur de Chicago a été abattu lors d'une bagarre devant un club d'Atlanta avec l'équipe de Quando Rondo. Une vidéo issue d'une caméra de surveillance du quartier vient de faire son apparition sur Internet. On y voit King Von, tout de blanc vêtu, avec une autre personne, qui pourrait Quando. Puis, King Von se met à le cogner. La bagarre est partie de là. Ensuite, c'est le chaos et c'est à partir de ce moment-là qu'on entend des coups de feu comme on peut le voir sur la vidéo partagée par DJ Akademiks.

Trois policiers qui se trouvaient à proximité ont tenté d'intervenir et ont aussi fait usage de leurs armes comme l'a expliqué le manager de Von.

"Les coups de feu tirés par nos assaillants ont les seuls tirés par eux. Tous les autres coups de feu l'ont été par les autorités. Ils ont commencé à tirer dans les tous les sens. Donc, quand vous voyez tout le monde se mettre à couvert, c'est parce que personne ne savait d'où venaient les tirs."

Quand les coups de feu ont cessé, il y avait deux morts et trois blessés dont King Von qui est décédé en arrivant à l'hôpital. L'un des autres blessés est Timothy Leeks, 22 ans, accusé du meurtre du rappeur chicagoan.