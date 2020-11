Aya Nakamura et Matt Houston détruisent M. Pokora !

Sa victoire aux MTV EMA n'a pas plu.

En général, les clashs sont quelque chose réservé à une frange plus dure du rap. Ils sont beaucoup plus rares dans la chanson et dans le R&B. Et pourtant, les choses changent. A la suite des MTV EMA qui ont eu lieu le week-end dernier, Aya Nakamura et le revenant Matt Houston ont très mal vécu la victoire de M. Pokora et l'ont fait savoir avec violence.

En France, la compétition était rude puisque le titre se jouait entre Soprano, Slimane et Vitaa, Aya Nakamura, Gims et M. Pokora. Et c'est ce dernier qui a remporté le trophée. Une victoire qui n'a pas du tout été du goût d'Aya qui n'a pas manqué de le faire savoir sur les réseaux sociaux.

"Il a gagné pour quel son ? Rien contre lui mais il n'est même pas dans le top 10" s'est-elle demandée sur Twitter avant de supprimer son message. Trop tard cependant pour qu'il n'existe pas de captures d'écran...

Elle a été rejointe dans son combat par Matt Houston (?) qui se deit lui-même "en retrait mais pas à la retraite" et qui s'insurge également contre la victoire du chanteur.

"Quand l'arnaque continue... Enfin quelqu'un qui se mouille. Aya Nakamura merci, et il a de toute façon rarement été dans les tops ou il y est vite ressorti, ce man n'a aucun classic, juste sa moustache laide là."

Avant d'être plus agressif dans la légende de la photo...

"Y a rien à effacer, lui c'est une sal*pe ! Comment ce fils de p*te gagne tout le temps sans avoir fait que dalle? C'est nous on vous fait danser, c'est nous la culture respectez un peu, c'est quoi y aura pas de prochain Johnny ici."