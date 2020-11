Diams : "C'est ma soeur, ça ne changera jamais" pour Sinik

S.I.N.I.K s'est confié sur ses relations avec Diam's.

Alors que le prochain album de Sinik, "8ème Art" sortira le 27 novembre prochain, le rappeur des Ulis a donné une très longue interview à nos confrères de Rapunchline. Parmi les nombreux sujets qu'il aborde, il parle notamment de sa relation particulière avec Diam's. S'il reconnait qu'ils se sont un peu perdus de vue, les sentiments qu'ils éprouvent pour Mélanie ne changeront jamais. Mals'1 est fidèle en amitié.

Sinik est notamment revenu sur la période compliquée vécue Diam's, celui-là même qu'elle raconte dans le titre "Si c'était le dernier".

"C'est ma soeurette, ça changera jamais. On l'a défendue a une époque ou la terre entière était contre elle. Il y a eu des périodes très très difficiles. Le succès en soi, c'est difficile et son succès à elle était encore pire, parce que c'était un succès à autre niveau..."

Le rappeur du 9.1. rappelle que ce que Diam's a réalisé, personne ne l'a fait depuis : "Ce qu'elle a fait, je pense que les gens s'en rendent plus compte maintenant". Mais avec le succès et la célébrité ont plongé Mélanie dans une profonde dépression. Sinik l'a vue "très stressée, victime d'une pression terrible", ce qui l'a poussée à mettre un terme à sa carrière musicale pour fonder une famille et s'occuper des autres via sa fondation. Elle a aussi écrit deux livres depuis qu'elle ne rappe plus. Sinik le reconnaît, cette fin de carrière lui a fait le plus grand bien : "Ce qui l'a apaisé c'est de redevenir Mélanie, alors qu'elle n'était plus que Diam's".

"Elle est partie dans un très haut niveau musical et c'est difficile de mettre un frein à tout ça du jour au lendemain. La religion, ça fait depuis les années 2000 qu'on parle de ça. Elle était déjà là-dedans, on s'en parlait déjà, elle avait déjà une sensibilité".

Même si elle ne rappe plus, Diam's a tellement marqué le hip-hop français qu'on est toujours content de savoir qu'elle va bien et qu'elle est désormais heureuse.