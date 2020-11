King Von : son meurtrier arrêté !

Dans l'affaire du meurtre de King Von, abattu à la sortie d'un club à Atlanta, la police de la ville de Géorgie a fait très vite car elle a arrêté et inculpé un suspect, Timothy Leeks, 22 ans, accusé d'être le meurtrier du rappeur de Chicago.

"Monsieur Leeks est en garde à vue à l'hôpital Grady où il est soigné pour une blessure par balle", a déclaré la porte-parole de la police d'Atlanta, Marla Jean Rooker. "L'homicide de Bennett [Le vrai nom de King Von, NDLR] est clos avec cette arrestation." Sous-entendu, il est le meurtrier de King Von, décédé à son arrivée à l'hôpital des suites de ses blessures.

L'enquête a rapidement progressé puisque des policiers ont aussi échangé des tirs avec les bandes qui se battaient devant le Monaco Hookah Lounge. Un officier se trouvait à proximité tandis que deux autres assuraient la sécurité d'un bar tout proche. Ils ont donc pu intervenir rapidement.

King Von était un proche de Lil Durk qui a appris sa mort durant un live sur Instagram et qui a dû subir les moqueries très très limites de 6ix9ine. Anéanti par la mort de son "frère", le rappeur de Windy City a désactivé son compte dans la foulée. Cela lui évitera certainement de lire les commentaires plus que déplacés de Tekashi...

6ix9ine continues to troll Lil Durk over King Von death.. pic.twitter.com/EhNdSvgutx — Hip Hop Ties (@HipHopTies) November 6, 2020

King Von venait de sortir son dernier album "Welcome To O’Block" le 30 octobre dernier. À la suite de son assassinat, ses équipes d’EMPIRE et Audible Treats ont publié une déclaration révélant qu’elles étaient "dévastées" par cette perte. Il n'avait que 26 ans au moment de sa mort...

R.I.P.