King Von est mort !

Il n'a pas survécu à ses blessures.

Hier, on apprenait que la rappeur de Chicago King Von dont le dernier album "Welcome to O Block" est sorti le 30 octobre dernier avait été pris dans une fusillade devant un club d'Atlanta et avait été emmené à l'hôpital entre la vie et la mort. Malheureusement, ce proche de Lil Durk n'a pas survécu et a succombé à ses blessures. Le rap américain perd encore un de ses plus grands espoirs...

C'est une période noire pour le rap US. Après Juice Wrld ou encore Pop Smoke, il vient de perdre un autre de ses jeunes talents, King Von, tué par balles à la suite d'une rixe et d'une fusillade à la sortie d'une boîte de nuit d'Atlanta... D'après ce que l'on sait, une bagarre a éclaté entre l'équipe de King Von et celle de Quando Rando. Des armes ont été sorties et des coups de feu ont été tirés faisant deux morts et cinq blessés parmi lesquelles on comptait le Chicagoan qui a été transporté d'urgence à l'hôpital dans un état critique puisque selon les informations que l'on avait hier soir, il était entre la vie et la mort.

King Von n'aura donc pas survécu à ses blessures puisque quelque temps après, le producteur et ami de King Von, Chopsquad DJ, a confirmé que le rappeur de 26 ans avait succombé à ses blessures dans un post Instagram poignant mais effacé depuis.

Producer Chopsquad DJ confirms King Von has died ???????? #RIPKingVon pic.twitter.com/x3Myrx5SVQ — HipHopDX (@HipHopDX) November 6, 2020 "Mon coeur ne peut accepter ça ! Non, frère. Pourquoi toi ? Pourquoi bro ? S'il te plait FaceTime moi mon frère. Pourquoi ils ont dû t'emmener ? Je te reverrai, ce n’est pas fini. C’est loin d’être terminé. Nous ne faisons que commencer. RIP mon meilleur ami. Le seul n-gga à m'écouter mot pour mot dès le premier jour."

L'attaché de presse de King Von lui a également rendu hommage dans un communiqué : "C’était un père dévoué, un ami profondément fidèle et un homme qui prenait soin des siens avant lui. Nous avons le cœur brisé pour sa famille, ses amis, son équipe et ses fans. Vive King Von".