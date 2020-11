Booba : Rohff et Gims s'unissent pour l'agresser

Et le traiter de pointeur !

Rohff et Gims ont décidé de s’unir pour tacler fort leur rival de toujours : Booba ! Dossiers dévoilés, comparaisons à R. Kelly et tracklist fictive… Le rappeur des Hauts-de-Seine prend vraiment cher !

Mais qui peut stopper Rohff ? Le rappeur est sur tous les fronts ! Entre son nouvel album, son rôle dans la série "Validé", et ses attaques envers Booba… On ne l’arrête plus ! Si on avait été à la place du Duc de Boulogne, on n'aurait jamais allumé la mèche. Parce que là, on a atteint un stade de non-retour ! Housni a décidé de ne pas le lâcher et s’est même allié à Gims. Ce dernier est également l’une des targets de Booba ces dernières semaines.

Pour le rappeur du 94, Booba a changé de nom ! Il s’appelle désormais Erk’Elie. Il fait référence au chanteur R. Kelly qui se trouve actuellement en prison et qui est accusé d’avoir eu des relations sexuelles forcées avec des mineurs. Pourquoi cette comparaison ? A cause d’une vieille affaire qui a fait surface sur la Toile. Le mentor de Maes aurait eu une relation avec une adolescente de 16 ans, qui est aujourd’hui une star de télé-réalité. Il était majeur au moment de l’acte. Ce qui a engendré un déferlement d’attaques de la part de Roh2Guerre. Il lui a même crée une tracklist spéciale pour son futur album. On sait que B2o va livrer prochainement un nouveau projet intitulé "ULTRA". Son ennemi s’est donc servi de cette info pour la tourner à son avantage. Et vous allez voir, rien est laissé au hasard !