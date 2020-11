Lil Wayne : sa copine le quitte parce qu'il soutient Trump !

Weezy serait de nouveau célibataire.

La vie personnelle de Lil Wayne semble devenir de plus en plus désordonnée. Selon certaines sources, sa petite amie, le mannequin Denise Bidot aurait rompu avec lui après avoir qu'il ait publiquement soutenu Donald Trump la semaine dernière. Depuis, une autre source aurait dit à The Neighborhood Talk que c'était finalement l'inverse. Quoi qu'il en soit, les opinions politiques de Weezy lui ont coûté son couple.

Dans un message publié sur le compte Instagram de The Neighborhood Talk, Denise Bidot a partagé une photo dimanche encourageant ses abonnés à voter en utilisant le hashtag "#notrumpforme". Elle a ensuite posté une photo de Lil Wayne dans sa story et a écrit : "Laissez-moi être clair, c'est mon roi, je l'aime".

Mais cette sortie n'a pas du tout été au goût du rappeur de la Nouvelle-Orléans. "Wayne l'a vu, il s'est désabonné, puis elle a supprimé le message avant qu'il ne la quitte. Elle a surpprimé d'autres posts puis a publié deux autres demandant à Dieu de l'aider. Finalement, elle unfollow Lil Wayne..."

Alors que la rumeur commençait à se répandre sur les réseaux sociaux, Denise Bidot a répondu à un tweet qui partageait un article qui disait : "La petite amie de Lil Wayne a rompu avec lui après qu'il ait approuvé Donald Trump." La mannequin est sortie de ses gonds : "Je ne l'ai pas fait, c'est absolument faux".

De fait, rien n'a été confirmé ni par l'un, ni par l'autre mais durant le week-end, la jeune femme a partagé un post sur Instagram dont la légende était : "Parfois l'amour ne suffit pas", ce qui laisse à penser que le couple est bel et bien séparé. Si elle a ensuite fermé son compte Instagram, Lil Wayne, lui, a laissé toutes les photos où il apparaît avec Denise entretenant encore un peu plus le mystère autour de son couple...