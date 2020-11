Cardi B annule son divorce... sous certaines conditions !

Cardi B a décidé de ne plus mettre un terme à son mariage, tout en restant prudente...

On dirait que Cardi B et Offset ont décidé de se redonner officiellement une énième nouvelle chance. La star de "WAP" a déposé des documents judiciaires à Atlanta le lundi 2 novembre. Elle a demandé que son divorce soit révoqué. Mais elle se réserve le droit de renouveler cette décision à une date ultérieure.

Cardi B pardonne, mais n’oublie pas ! Elle a annulé la procédure de divorce qu’elle avait engagée. Pour rappel, elle avait rompu avec Offset en septembre dernier. Elle n’en pouvait plus de cette relation toxique qui était rythmée par des disputes et des infidélités. Mais le membre des Migos n’avait pas dit son dernier mot. Il s’était battu pour la récupérer. Il lui avait même offert une Rolls-Royce à 330 000 euros pour son anniversaire. Des attentions qui n’ont pas laisser indifférente celle qui en marre d'être jugée sur Twitter. Mais il y a un hic. Cardi B a déposé son renvoi "sans préjudice". Un terme juridique qui signifie qu’elle se réserve le droit de renouveler la demande divorce à une autre date.

En tout cas, il n'est pas question de ça pour le moment. Les deux icônes du rap game US vivent leur meilleure vie. Le couple le prouve d’ailleurs sur les réseaux sociaux, où ils apparaissent plus complices que jamais.

Cardi B avait d’ailleurs évoqué sa relation dans un live Instagram. Et étonnamment elle avait fait preuve de sincérité. Elle affirmait : “Nous sommes typiquement deux jeunes enfoirés qui se sont mariés tôt, voilà ce que nous sommes. Nous ne sommes pas différents que vous autres qui rencontrez des p*tains de dysfonctionnements dans votre relation. C’est pareil pour nous. Sauf que nous sommes un couple public. Et je ne suis pas une attardée !”.

Leur mariage a connu sans cesse des hauts et des bas. Mais c’est la fin le plus important. Elle détermine si l’histoire est belle ou non. Et sincèrement, quoi de mieux que deux personnes qui se battent pour sauver leur amour ?