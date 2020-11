T.I. se ridiculise avec ses conseils pour lutter contre le coronavirus

Un conseil, ne l'écoutez pas...

T.I. est rappeur, pas médecin. Mais dans cette époque où tout le monde se croit autorisé à donner son avis sur tout et n'importe quoi, le rappeur d'Atlanta vient de se ridiculiser en proposant des remèdes pour soigner le coronavirus...

T.I. a fait l'actualité ce mois-ci mais pour une bonne raison, il a sorti son onzième album "The L.I.B.R.A" il y a quelques jours. Un opus de très bonne qualité qui a débarqué directement à la 18e place du Billboard 200. Plutôt de rester dans son domaine, il s'est senti pousser des ailes et s'est cru autoriser à donner son avis sur la Covid-19 s'attirant les foudres des professionnels de santé et perdant une très bonne occasion de se perdre...

Dans une interview pour Complex, il a expliqué sans sourciller que boire une boisson chaude tuait la Covid...

"La COVID démarre dans la gorge. Si vous l’attrapez alors qu’elle se trouve encore dans votre gorge et que vous buvez un liquide chaud, ce même liquide chaud va l’envoyer dans votre estomac, où les acides la tueront. Je préfère renforcer mon système immunitaire pour me défendre contre la COVID si j’entre en contact avec, plutôt que de porter un masque et de me cacher de peur d’entrer en contact."

Attention, il croit à ce qu'il dit. Si vous regardez la vidéo, vous verrez qu'à aucun moment, il ne sourit comme s'il balançait une vanne. Tip est donc convaincu de ce qu'il dit et assène cette phrase qui est censé confirmer ce qu'il vient de dire.

"J’ai fait 13 tests COVID, ils sont tous revenus négatifs. Tous."

On ne saurait trop le répéter mais évidemment, ne croyez pas un mot de cette théorie plus que fumeuse et croyez bien que si boire du thé tuait le virus, on en boirait tous des litres... N'est pas médecin qui veut...