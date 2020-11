Booba et Rohff : maintenant, les affaires de famille

Le clash entre B2O et ROH2F ne connaît plus de limites.

Après le sexe et la prison, Rohff et Booba sont dans l'escalade et la surenchère et sortent les histoires de famille. Il faut quand même remarquer que les deux rappeurs sont particulièrement bien renseignés sur la vie familiale de l'autre ou, du tout du moins, qu'ils ont bossé leurs dossiers...

Hier, Rohff et Booba se balançaient leurs histoires de prison à la figure et c'était à qui humilierait l'autre sur la façon dont s'est déroulé sa dernière peine. Il y a quelques jours, ils ressortaient leurs vieilles histoires de cul. Aujourd'hui, ils s'attaquent à leurs histoires de famille et ça tape fort, c'est à qui ressortira la plus grosse casserole...

"Tu perds ton sang-froid, tu deviens vulgaire, on sent que tu perds ton sang-froid, la vérité te blesse à ce point [...] T'es pas crédible, t'es une crapule, un pervers narcissique attardé et ça fait plaisir à tout le monde que je te termine sale..."

Et puisque Booba a parlé du moment où Rohff a été accusé d'avoir braquer son plus jeune frère, ce dernier ne s'est pas privé de rappeler que le Duc n'avait pas non plus de bonnes relations avec ses frères et soeurs ressortant un vieil article d'un magazine people dans laquelle la soeur du rappeur du 92I parle de leurs relations.

Mais ce n'est pas tout. L'entreprise de démolition entreprise par le rappeur du 9.4. continue de plus belle quand il partage de nombreuses vidéos dans lesquelles des comiques se moquent ouvertement du Duc comme Jamel Debbouze, Mustapha El-Atrassi ou encore Waly Dia.

Ensuite, il s'attaque aux "faits d'arme" de Booba. Lui aussi a tapé un jeune après un concert en Belgique parce que ce dernier l'avait insulté. Une manière de répondre à ce que lui-même a fait dans la boutique Ünkut de Châtelet.

Dans la foulée, il était super chaud alors il a aussi rappelé que la première fois que Booba est tombé, c'est pour avoir braqué un taxi.

Comme il était vraiment très très chaud, il en a aussi remis une couche sur le fait que Booba avait des relations sexuelles avec des mineures et que c'était une histoire de ce type qui était à l'origine de son clash avec Damso.

Et enfin, Rohff s'est fendu d'un long texte dans lequel il l'accuse de tout faire pour le buzz sans se soucier des conséquences pour les autres.

“Tu oses te moquer du père de Gims et Dadju qui s’est fait agresser alors que ta maman et ton frère se sont fait kidnapper et t’as rien fait. Bon ! Tu as prétendu que La Fouine était un pointeur pour casser son image alors que c’est bel et bien toi le bouyaveur de mineure qui te vaut désormais le surnom de Erk’Elie!!! Ton ami Bram’s Allah y Rahmo est décédé t’as préféré aller faire un show au Canada plutôt que d’aller à son enterrement…”

Le clash est LOIN d'être terminé mais on se demande quand même quels dossiers ils vont pouvoir sortir après avoir été aussi loin...