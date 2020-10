Booba se moque de la participation de Rohff dans la saison 2 de "Validé" !

Le rappeur du 9.4 au casting de la saison 2 de "Validé" ? Le Duc en rigole !

On apprenait cette semaine la présence de ROH2F dans la seconde saison de Validé. Une annonce qui n’est pas passée inaperçue ! Booba n’a pas tardé à réagir sur ses réseaux sociaux avec un tacle sévère. Il affirme que l'auteur de "G.O.A.T" a besoin d'argent.

Rohff a fait ses premiers pas devant la caméra. Il rejoint ainsi Sniper, Sefyu, Alonzo, YL ou encore Kofs, tous acteurs dans le programme cette année. C’est le réalisateur Franck Gastambide qui avait officialisé la nouvelle sur les réseaux sociaux ! Il a publié une série de photo en compagnie du rappeur sur le lieu de tournage. Des clichés qui sont loin d’avoir laissé indifférent son rival Booba. Ce dernier a vivement réagi dans sa story Instagram.

Il a donc partagé la photo du réalisateur en compagnie du rappeur du 9.4. Et en légende il a ajouté : "Le grand caïd de la street. Les fins de mois doivent être très difficiles. Tu l’as toujours ta féfé ? Si tu l’as encore c’est sûr tu dors dedans". Il insinue donc que Rohff participe au tournage uniquement pour l’argent.

Si certaines personnes pensent que B2O est envieux et jaloux, ôtez-vous cette idée de la tête ! En effet, il y a quelques mois, celui qui va peut-être livrer son album bientôt, avait déjà parlé de la série. Il affirmait : "Sans manquer de respect à tous ceux qui ont participé à cette série. On risque pas de m’y voir. C’est encore une fois de la recup de bobo en manque de sensations fortes ! On leur a a déjà refusé d’utiliser notre hit ‘Validé’"! Le message était déjà passé à l'époque, il est encore plus clair aujourd'hui.

Rohff n'a pas encore répondu à cette énième provocation. Affaire à suivre...