Booba : un album le 6 novembre ?

Le Duc veut éteindre la concurrence de Rohff et Gims.

En pleine guerre ouverte avec Rohff avec insultes, menaces et coups sous la ceinture, Booba a basculé sur une autre de ses victimes préférées, Gims qui, pour le coup, n'avait rien demandé. Alors que le Duc voulait détruire l'album de Rohff censé sortir le 6 novembre prochain (alors qu'il n'en a jamais été question), B2O s'est finalement rabattu sur celui de Gims, son projet 100% rap, "Le Fléau". Il a annoncé vouloir sortir quelque chose le même jour pour le concurrencer. Album ? Son ? On n'a pas bien compris, mais puisque la rumeur sur un opus de Booba se fait de plus en plus forte, on se pose des questions...

Le 6 novembre aura peut-être lieu le combat des chefs avec la sortie simultanée de projets de Gims et Booba. Pour le rappeur de la Sexion d'Assaut, on en est sûr, il a annoncé depuis un moment la sortie de son projet 100% rap "Le Fléau". Concernant le Duc, toutes les possibilités restent ouvertes : que va-t-il bien pouvoir proposer pour mettre un frein aux ambitions musicales de Gims ? Surtout pourquoi choisir cette date alors qu'en ce moment, il serait plutôt sur les côtes de Rohff ? Et surtout, parmi les dommages collatéraux il pourrait y avoir Médine et Deen Burbigo qui doivent aussi sortir des projets ce jour-là. Son message posté en story sur Instagram ne laisse en tout cas pas vraiment de place au doute.

"@Gims hello ma grande ! Bon apparemment c*uilles de bois sort rien, il est trop tuba. Du coup, c'est toi qui va tout ramasser dans l'Q. C'est comme ça petit. Bon courage. R.A.S n*quez-vous bande de s*lopes, vous allez voir."

Cette possibilité est tout à fait crédible car cela fait quand même un moment que Booba tease un potentiel album et des nouveautés. Rohff, de son côté ne semble pas en avoir fini avec le Duc, des rebondissements sont donc à attendre...