Booba vs Rohff : tous les coups sont permis !

Les attaques pleuvent de part et d'autre.

De guerre froide, le conflit entre Rohff et Booba est passé à guerre ouverte. Depuis que le rappeur du 9.4 a repris les hostilités, il ne lâche pas l'affaire et le rythme de ses attaques est de plus en plus soutenu. Les derniers jours ont montré que les deux artistes ne se feront plus de cadeaux et que tous les coups étaient permis.

Le Duc s'est moqué du classement sur Apple Music du dernier titre de ROH2F, "G.O.A.T". Piqué au vif, celui-ci s'est fendu d'une longue tribune sur son compte Instagram pour insulter le rappeur du 92i. Depuis, les hostilités entre les deux ont repris de plus belle et désormais, ça frappe aussi au-dessous de la ceinture. Rohff est en effet revenu sur une vieille histoire qu'aurait eu Booba avec une jeunne fille mineure au moment des faits.

"#Zookbaleprédateur. Surveillez les sorties de collège, lycée et école primaire ! […] laisse Wejdene tranquille […] Soigne-toi reste pas comme ça ! 39 ans vs 15ans Fumier va !!!”

Booba a répliqué illico.

“Rohff t’es juste jaloux parce qu’elle éteint Damba un milliard de fois. La Ducance c la Ducance c tout !!!”.

Booba fait allusion à Demdem car il insinue qu'elle aurait eu une relation avec Rohff avec d'épouser Gims. En plus, il renvoie une pique concernant ses ventes et lui demandant : "débloque-moi sale chèvre" afin, sans doute qu'ils puissent s'insulter en direct puisque Rohff l'a bloqué sur Instagram. Housni était chaud, il a répondu dans la foulée.

“Pourquoi mêler Demdem ? Il ne s’est jamais rien passé avec moi, ce n’est pas mon ex, laisse les mariées et mères de famille en dehors de ça…”

Ensuite, il a décidé de balancer le Duc et a lancé un appel à témoins concernant celui qu'il appelle désormais Erk’Elie. Il a dévoilé le témoignage de jeunes filles qui seraient sorties avec Booba ou qu'il aurait essayé de séduire.

Au final, Rohff prévient qu'il n'a "plus rien à perdre" et qu'il va être "in narrêtable". Mais cela ne semble pas impressionner Booba outre-mesure puisqu'il a répliqué avec la même violence, d'abord en menaçant ROH2F "d'éteindre son album" qui devrait sortir le 6 novembre avec "un seul son", puis en partageant les plaintes portées contre le rappeur du 94 par sa femme.

Rohff a tenu encore une fois à répondre.

Cela appellera sans doute encore une réponse de Booba qui n'est jamais aussi content que lorsqu'il a quelqu'un à combattre. Cela ne sert les intérêts de personne, Kaaris, Damso ou encore Gims qui ont décidé de ne plus répondre au Duc l'ont bien compris...