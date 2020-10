Youngboy NBA de nouveau inquiété par la justice

Il aurait passé un homme à tabac avec son équipe.

Décidément, il semble que YoungBoy NBA ait vraiment du mal à quitter la rue. Déjà arrêté à la fin du mois de septembre alors qu'il portait une grosse somme d'argent, de la drogue et des armes, il vient de nouveau d'être inquiété par la justice. Avec des complices, il aurait passé à tabac le gérant d'un studio...

Malgré son succès, en ce moment, on parle plus souvent de YoungBoy NBA pour ses ennuis judiciaires que pour sa musique. Cette fois, c'est TMZ qui rapporte que le rappeur fait l'objet d'une enquête pour des faits de violence qui se sont déroulés dans lecomté de Harris, au Texas, plus tôt ce mois-ci. L'artiste et plusieurs membres de son équipe aurait prétendument agressé un homme dans le garage d'un studio de Katy, au Texas.

Un homme et sa petite amie sont arrivés au studio le 5 octobre dernier et la sécurité du rappeur les a immédiatement informés que les femmes n'étaient pas autorisées à entrer. Une fois la femme partie, YoungBoy et ses sbires auraient attaqué l'homme, plaçant un sac sur sa tête, lui donnant des coups de pied, des coups de poing pour finalement le fouetter avec un pistolet.

L'homme a remarqué qu'un sac mortuaire se trouvait à proximité et quand il a demandé pourquoi, on lui aurait dit qu'ils allaient le mettre dedans. Des sources auraient déclaré que le rappeur a ensuite appelé son manager et lui aurait dit : "Je l'ai fait venir ici". Heureusement, son manager l'a encouragé à le libérer parce que YoungBoy n'avait pas besoin de nouveaux problèmes avec la justice.

Mais qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez YoungBoy NBA ?