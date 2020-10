Cardi B hurle sur la police pendant l'arrestation de Offset !

Cardi B s'est mise à crier sur les officiers lorsque son mari s'est fait embarquer.

Samedi 24 octobre, Offset a été arrêté par la police. Il est accusé d'avoir brandi une arme à feu lors d'un rassemblement pro-Trump à Beverly Hills, en Californie. La scène a été filmée, on y voit Cardi B très en colère envers la police.

C’est une arrestation dont on se souviendra longtemps. Samedi dernier, au moment de son interpellation, Offset était avec sa femme Cardi B et le cousin ce cette dernière Marcelo, Almanzar. Les agents de police ont accusé le membre des Migos d’avoir une arme à feu et de l’avoir agité aux yeux de tous lors d’une manifestation pro-Trump. S’il a contesté ces paroles, celui qui a tout fait pour reconquérir Cardi B, a été obligé de sortir de sa voiture pour se faire menotter. On comprendra plus tard que ce serait finalement Marcelo qui aurait brandi l’arme même si rien n'a été officiellement confirmé.

Quoi qu’il en soit, cette scène a mis Cardi B hors de ses gonds. Elle n’a pas accepté ce qui était en train de se passer et l’a fait savoir haut et fort. Une vidéo circule sur la toile dans laquelle on aperçoit la queen du morceau "WAP" hurler sur la Police. Elle crie : "C’est mon mari ! Pourquoi pointez-vous une arme sur lui ?"