Young Buck de nouveau arrêté !

L'ancien membre de G-Unit est actuellement en détention pour de multiples raisons.

Finalement la carrière de 50 Cent n'aura profité... qu'à 50 Cent. Quand on voit comment s'est finie l'histoire avec tous ses potes de l'époque, notamment The Game, Tony Yayo, Young Buck et d'autres membres du G-Unit, on se dit qu'ils auraient mieux fait d'éviter le rappeur comme la peste. Il ne reste à 50 Cent presque plus aucun de ses anciens amis, à part Dr. Dre et Eminem dont il est très proche. Pour les autres, la suite est beaucoup plus difficile, malgré le fait qu'ils aient pris la défense de Fifty à de nombreuses occasions, dans la rue ou dans le rap. A l'image d'un Young Buck, fidèle lieutenant du rappeur, aujourd'hui visiblement ruiné et dans les ennuis jusqu'au cou.

En effet, Buck vient d'être à nouveau placé en détention (2ème fois de l'année) pour de multiples charges, notamment violences domestiques, vandalisme et possession illégal d'armes. Il est donc actuellement détenu dans une prison du Tennessee, avec une caution à 60 000 dollars. Les faits arrivent quelques jours après que sa petite amie ait été arrêtée elle aussi, pour avoir tiré des coups de feu sur le rappeur... Une histoire de couple qui a l'air assez chaotique, on espère évidemment que les choses vont se calmer.

En attendant, c'est évidemment 50 Cent qui est ravi de ces mésaventures, lui qui s'était déjà embrouillé avec Young Buck à plusieurs reprises. Il continue d'ailleurs à troller son ancien pote sur les réseaux sociaux, en postant des photos de l'article de faits divers où est mentionnée la fusillade dont à été victime Buck, par sa petite amie. Ne comptez pas sur Fifty pour vous sortir des problèmes...